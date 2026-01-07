В центре Харькова загорелся бизнес-центр

Фото из открытых источников

Днем 7 января в центре Харькова произошел пожар. Загорелось здание на Театральной 11/13, где зарегистрированы десятки предприятий

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В местных телеграм-каналах публикуют кадры, где можно увидеть густой дым от пожара. В соцсетях рассказывали, что спасатели эвакуировали людей на улицу. Сейчас чрезвычайники тушат пожар.

Это здание находится в историческом центре города, рядом с Университетской горкой и ТРЦ "Никольский".

Специалисты будут выяснять обстоятельства.

Напомним, в ночь на 7 января российские войска атаковали дроном Сумскую область. В результате удара прямо возле жилого дома загорелся автомобиль.