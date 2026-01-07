У центрі Харкова загорівся бізнес-центр

Фото з відкритих джерел

Вдень 7 січня в центрі Харкова сталась пожежа. Загорілась будівля на Театральній 11/13, де зареєстровані десятки підприємств

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У місцевих телеграм-каналах публікують кадри, де можна побачити густий дим від пожежі. У соцмережах розповідали, що рятувальники евакуйовували людей на вулицю. Зараз надзвичайники гасять пожежу.

Ця будівля знаходиться в історичному центрі міста, поруч з Університетською гіркою і ТРЦ "Нікольський".

Фахівці будуть з'ясовувати обставини.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня російські війська атакували дроном Сумську область. Внаслідок удару прямо біля житлового будинку загорівся автомобіль.