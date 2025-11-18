09:28  18 ноября
18 ноября 2025, 13:55

Хищение на детской площадке: в Харькове будут судить предпринимателя

18 ноября 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харькове прокурор согласовал подозрение предпринимателю, завладевшему средствами на ремонте детской площадки. Стали известны подробности схемы

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в апреле 2021 года ФЛП заключил договор с Харьковским городским советом почти на 7,5 миллиона гривен. Речь шла о восстановлении территории детской площадки по улице Грицевца. В течение следующих месяцев там проходили строительные работы.

По результатам строительных работ подрядчик оформил акты приемки на общую около 6 миллионов гривен. Однако предприниматель внес ложные данные в отчеты: он завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ и применяемых материалов.

"В дальнейшем ФЛП передал документы для подписания заказчику. В результате этого подрядчику излишне уплатили более 830 тыс. грн от горсовета, что повлекло ущерб бюджету. Долгое время предприниматель скрывался от следствия. Правоохранители задержали его в Одесской области. Известно, что он планировал бежать за границу".

Сейчас он получил подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебный подлог (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ). Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 908,4 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.

хищение прокуратура Харьков
