23 сентября 2025, 13:05

В Харьковской области мать-одиночка работала на россиян

23 сентября 2025, 13:05
Иллюстративное фото
В Харьковской области мать-одиночка получила судебный приговор. Ее признали виновной в коллаборационизме.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2022 года женщина вступила в должность в незаконном правоохранительном органе, созданном на оккупированной территории. У россиян она стала "помощником оперативного дежурного дежурной части "отделения полиции" №2 города Изюм".

Предательница помогала оккупантам контролировать режим на входе в здание, а также прорабатывала заявления местных жителей, помогала вести "учет явки нарушителей". Эта работа прекратилась только 8 сентября, потому что украинские военные деоккупировали город. На суде все подтвердили свидетели.

Сама женщина признала вину и раскаялась. Она отметила, что у нее были материальные трудности, поэтому во время оккупации обратилась в так называемый центр занятости. Впоследствии ее отправили в отдел полиции, где она прошла стажировку и работала шесть дней. По словам женщины, ей нужны были лекарства, потому что на иждивении был маленький ребенок и мать, которая болела.

Известно, что ребенок женщины имеет задержание развития речи, учится на инклюзивном классе, его нужно водить к психологам и занятиям. Отец ребенка финансовую помощь не оказывает.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с запретом на 10 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и заниматься предоставлением публичных услуг.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

