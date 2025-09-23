Ілюстративне фото

У Харківській області мати-одиначка отримала судовий вирок. Її визнали винною у колабораціонізмі.

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2022 року жінка обійняла посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на окупованій території. У росіян вона стала "помічником оперативного чергового чергової частини "відділення поліції" № 2 міста Ізюм".

Зрадниця допомагала окупантам контролювати режим на вході до будівлі, а також опрацьовувала заяви місцевих жителів, допомагала вести "облік явки порушників". Ця робота припинилась лише 8 вересня, бо українські військові деокупували місто. На суді все підтвердили свідки.

Сама жінка визнала провину та розкаялась. Вона зазначила, що в неї були матеріальні труднощі, тому під час окупації звернулася до так званого центру зайнятості. Згодом її відправили до відділу поліції, де вона пройшла стажування та працювала шість днів. За словами жінки, їй потрібні були ліки, бо на утриманні була маленька дитина і мати, яка хворіла.

Відомо, що дитина жінки має затримання розвитку мовлення, навчається на інклюзивному класі, її потрібно водити до психологів та заняття. Батько дитини фінансової допомоги не надає.

Суд приговорив жінку до 8 років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування і займатися наданням публічних послуг.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.