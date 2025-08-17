Фото: прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У неділю росіяни атакували Куп'янськ. Внаслідок обстрілу артилерії отримав поранення 43-річний чоловік.

У суботу близько 18:00 росіяни завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждав 70-річний місцевий житель: він зазнав гострої реакції на стрес.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини РФ на території Харківської області", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.