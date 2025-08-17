16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 12:35

Росіяни атакували Харківщину: зруйновані будинки, є поранені

17 серпня 2025, 12:35
Фото: прокуратура
Увечері 16 серпня та зранку 17 серпня російські війська атакували Харківську область. Артилерією росіяни накрили Куп'янськ

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У неділю росіяни атакували Куп'янськ. Внаслідок обстрілу артилерії отримав поранення 43-річний чоловік.

У суботу близько 18:00 росіяни завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждав 70-річний місцевий житель: він зазнав гострої реакції на стрес.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини РФ на території Харківської області", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
