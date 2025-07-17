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В Харькове задержан мужчина, который угрожал человеку на вокзале. При себе у него был пистолет

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 июля на территории железнодорожного вокзала "Харьков-Пассажирский". 38-летний водитель подъехал на автомобиле к зоне пожарного выезда, где запрещено парковать транспорт.

Охранник сделал ему замечание, но мужчина разозлился: он начал разбрасывать сигнальные фишки, кричать и грубо выражаться. Затем водитель специально повредил дорожное ограждение и припарковал машину у шлагбаума. Во время конфликта он получил травматический пистолет и начал угрожать работнику Укрзализныци.

Правоохранители остановили злоумышленника и доставили в отделение полиции. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Днепропетровской области во время проверки документов мужчина начал ссориться с ТЦК. Впоследствии он произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся.