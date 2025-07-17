Ілюстративне фото

У Харкові затримали чоловіка, який погрожував людині на вокзалі. При собі у нього був пістолет

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 17 липня на території залізничного вокзалу "Харків-Пасажирський". 38-річний водій під'їхав на авто до зони пожежного виїзду, де заборонено паркувати транспорт.

Охоронець зробив йому зауваження, але чоловік розлютився: він почав розкидати сигнальні фішки, кричати та грубо висловлюватися. Потім водій спеціально пошкодив дорожнє огородження та припаркував машину біля шлагбаума. Під час конфлікту він дістав травматичний пістолет та почав погрожувати працівнику Укрзалізниці.

Правоохоронці зупинили зловмисника та доставили його до відділення поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині під час перевірки документів чоловік почав сваритися з ТЦК. Згодом він здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік.