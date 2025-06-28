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Як передає RegioNews, про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці.

За його словами, прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. Вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на фортифікації.

До складу групи крім організатора входили четверо виконавців, серед яких двоє керівників підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

"Організатор і директор одного із підприємств як основний підрядник залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки і двох ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше як на 30% від ринкових", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдані збитки в сумі 5,4 млн гривень.

Усіх учасників злочинної організації затримано.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині посилять фортифікації двох міст.