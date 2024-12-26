В Харьковской области усилят фортификации двух городов: создается круговая оборона

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На Харьковщине ведутся работы по строительству фортификационных сооружений, уделяя особое внимание укреплению оборонных позиций в районах Балаклеи и Изюма.

Об этом заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Мы возводим линии обороны по определенным направлениям, а также работаем над созданием круговой обороны для городов и поселков. Это масштабный объем работы, поэтому в первую очередь выбираются наиболее угрожающие и приоритетные территории. Сейчас таковы Балаклея и Изюм", - рассказал Синегубов.

Эти районы имеют стратегическое значение. Поэтому их укрепление является ключевым элементом в безопасности региона.

Строительство фортификаций выполняется по заданию военных и является частью комплексного плана по обороне Харьковской области.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение выделить еще 6 млрд. гривен на строительство фортификаций в Харьковской области.