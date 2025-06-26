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У Харкові готуватися до майбутнього опалювального сезону почали ще до завершення попереднього. Причина - постійні атаки російських окупантів

Про це повідомляє Думка, передає RegioNews.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок нічних обстрілів у Харкові пошкоджено 23 приватні та 6 багатоповерхових будинків. Зараз проблеми з електрикою вже усунуті. Тепер комунальники будуть працювати над відновленням покрівель і встановленням нових вікон.

Міський голова зазначив, що підготовку до майбутнього опалювального сезону в місті розпочали ще до завершення попереднього. Особливо складно працювати над відновленням пошкоджених колекторів через їх глибоке залягання. Харків також працює над зміцненням енергетичної інфраструктури в умовах загрози повторних атак.

Ігор Терехов зазначив, що за минулий опалювальний сезон Харків перезапускав систему опалення вісім разів. Такого досвіду, зауважив він, немає в жодного іншого міста у світі.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський казав, що через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Україна може стикнутися з дефіцитом газу.