Три с половиной года за решеткой проведет коллаборант, задержанный после освобождения Харьковщины

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Холодногорский районный суд Харькова приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего правоохранителя из поселка Большой Бурлук Купянского района за сотрудничество с россиянами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В марте 2022 года во время полномасштабного вторжения он добровольно начал сотрудничать с российскими захватчиками.

После деоккупации поселка Вооруженными Силами Украины в 2023 году мужчину задержали.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу.