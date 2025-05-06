Утренняя атака на Днепропетровщине: есть раненый
В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате утренних обстрелов войсками РФ ранен мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.
По его словам, сегодня утром, 6 мая, российские войска нанесли удар по Илларионовской общине Синельниковского района на Днепропетровщине.
В результате атаки пострадал мужчина.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, утром 6 мая агрессор нанес удар по Марганецкому обществу, применив беспилотник. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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