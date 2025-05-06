В Харькове на рынке "Барабашово" в результате атаки сгорело 90 магазинов

фото: ГСЧС Харьковщины

На крупнейшем рынке Харькова "Барабашово" в результате российского удара сгорело 90 магазинов, почти 100 – повреждены

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на вице-президента "Концерна АВЭК и Ко" Александра Макаренко, передает RegioNews.

По его словам, выгорело полностью три блока – это около 90 магазинов. Еще почти сотня – повреждены: выбиты окна, роллеты, повреждены стены.

"Сейчас подсчитываем убытки, разбираем завалы. Арендаторов, чьи магазины пострадали, переселим в другие торговые точки", – сказал Макаренко.

Фото: Суспильне Харьков/Виктория Якименко

Справка: "Барабашово" – один из самых больших рынков в Украине и Европе. Его площадь – более 75 га.

Территория торгового центра разделена на 8 площадок по ассортименту товаров и расположению.

Общее количество торговых и складских мест – почти 18 тысяч.

Как известно, россияне не раз атаковали рынок.

Так, 17 марта 2022 года враг пытался уничтожить его – обстрелял из "Градов". Горели торговые павильоны в разных местах. Во время тушения пожара российская армия нанесла повторный обстрел, многочисленные осколочные ранения получили двое спасателей. Один из них погиб.

В феврале 2025 года снова атаковал "Барабашово". Были повреждены не менее 100 торговых павильонов.

Напомним, во вторник, 6 мая, враг нанес массированный удар по Харькову. Падения обломков отмечены в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. Пострадали четыре человека.