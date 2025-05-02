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02 мая 2025, 06:45

В Харьковской области саперы разминировали более 225 гектаров территорий

02 мая 2025, 06:45
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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На прошлой неделе пиротехнические подразделения разминировали более 225 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 1 849 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 24 по 30 апреля сводные пиротехнические подразделения обследовали:

  • свыше 151 га сельхозугодий;

  • более 9 км линий электропередач;

  • более 23 км участков автомобильных дорог;

  • один объект;

  • разминировали 16 домовладений.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к электросети 4 444 абонента.

"В течение 30 апреля пиротехнические подразделения разминировали более 46 гектаров территорий, более 30 га сельскохозяйственных угодий, более 2 километров линий электропередач, более 12 километров участков автомобильных дорог, а также разминировали 1 домовладение. Обнаружили и обезвредили 233 взрывоопасных предмета", — говорится в сообщении.

Об обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.

Напомним, на днях в Студенецком лесничестве в Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования.

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война Харьковская область разминирования Харьковская ОВА взрывотехники саперы взрывоопасные предметы
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