Украинские пограничники отбили попытку вражеского штурма в Харьковской области

фото: ГПСУ

Во время аэроразведки на Волчанском направлении пограничники бригады «Форпост» обнаружили попытку российских захватчиков дойти до украинских позиций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Первыми останавливать атаку врага взялись минометчики Госпогранслужбы. Вырвавшийся вперед русский штурмовик после разрыва мины развернулся и начал убегать назад. Вскоре к отражению нападения россиян присоединились операторы ударных дронов "Форпоста".

"Благодаря прекрасному взаимодействию аэроразведок, минометчиков и операторов ударных БПЛА пограничники отразили штурм и в очередной раз показали, что Государственная пограничная служба Украины является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, эксработницу горсовета в Харьковской области осудили за сотрудничество с оккупантами.