Ночная атака на Херсон: российский снаряд попал в дом, есть пострадавшие

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В ночь на 30 апреля российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Один из жилых домов получил серьезные разрушения в результате попадания артиллерийского снаряда

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Отмечается, что примерно в час ночи снаряд попал в частный дом.

В результате атаки пострадали двое мужчин в возрасте 55 и 72 года. У них диагностировали взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы.

Бригада экстренной медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия и предоставила пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, во вторник вечером, 29 апреля, россияне ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрелом оказался Днепровский район, пострадали не менее двух горожан.

За прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей региона.