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25 апреля 2025, 13:47

В Сумской области в результате российской атаки возник масштабный пожар

25 апреля 2025, 13:47
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Фото: ГСЧС
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В результате атаки оккупантов в Сумской области возникли пожары. Также известно о пострадавшем человеке

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Россияне в ночь на 25 апреля россияне атаковали Сумскую область. Враг попал в Ахтырскую общину. Предварительно пострадал один человек.

В результате атаки произошел масштабный пожар. Взрывной волной повреждены окна в двух многоквартирных домах и гаражах.

Напомним, ранее под Херсоном россияне обстреляли двор жилого дома и убили женщину. 68-летняя женщина находилась во дворе в момент вражеской атаки.

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