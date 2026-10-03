Россия атаковала гражданское судно в Одесской области: погиб моряк, трое ранены
В субботу, 3 октября, российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерия в одном из портов Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.
В результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.
Тринадцать моряков эвакуировали в безопасное место.
"Это очередной целенаправленный удар России по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради работы украинских морских путей", – подчеркнули в АМПУ.
Напомним, в ночь на 3 октября РФ атаковала Украину 157 ударными БПЛА разного типа. Утром враг атаковал Одесщину баражирующими боеприпасами типа "Бандероль".
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