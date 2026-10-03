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03 октября 2026, 13:49

Россия атаковала гражданское судно в Одесской области: погиб моряк, трое ранены

03 октября 2026, 13:49
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В субботу, 3 октября, российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерия в одном из портов Одесщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

В результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

Тринадцать моряков эвакуировали в безопасное место.

"Это очередной целенаправленный удар России по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради работы украинских морских путей", – подчеркнули в АМПУ.

Напомним, в ночь на 3 октября РФ атаковала Украину 157 ударными БПЛА разного типа. Утром враг атаковал Одесщину баражирующими боеприпасами типа "Бандероль".

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