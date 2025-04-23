Россияне дроном "Молния" атаковали многоэтажку в Харькове

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Российские захватчики после ночных ударов по Харькову уже утром снова атаковали город. На этот раз мишенью вражеского обстрела стала многоэтажка

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .

По его словам, для атаки коккупантиы использовали беспилотник типа "Молния", а попадание было зафиксировано в Индустриальном районе Харькова.

К счастью, попадание в технический этаж.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, добавил Терехов.

Напомним, Харьков этой ночью оказался под ударами российских БПЛА. Россияне атаковали гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий.

Накануне днем оккупанты массированно атаковали Харьков и пригород ударными дронами типа "Герань-2", ранены.