В Хмельницкой области мужчину осудили за неоднократное изнасилование 14-летней падчерицы
Суд признал виновным 36-летнего жителя Хмельницкой области в изнасиловании несовершеннолетней дочери сожительницы
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В сентябре 2021 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина одолел физическое сопротивление 14-летней девочки и изнасиловал ее, а затем неоднократно повторял преступление.
Суд назначил злоумышленнику 10 лет тюрьмы. Также он должен выплатить потерпевшей 100 тыс. грн моральной компенсации.
Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, на Буковине осудили мужчину, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь. Девушка родила от него ребенка.
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