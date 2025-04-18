Защитники Сумщины разбомбили вражеские блиндажи и укрытия с россиянами: видео
На Сумском направлении воины 5-го пограничного отряда нанесли сокрушительные удары беспилотниками по позициям российских захватчиков
Видео уничтожения враждебных позиций обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что российские оккупанты понесли значительные потери.
"Результат работы говорит сам за себя: уничтожены вражеский квадроцикл, средства связи, блиндажи и места укрытия пехоты и операторов БПЛА оккупантов. Мы работаем, чтобы каждый шаг врага был последним!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники остановили штурм россиян в Сумской области, уничтожив технику и средства связи оккупантов.
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