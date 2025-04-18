06:40  18 апреля
На Ровенщине спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста
07:05  18 апреля
Битва за Бахмут: ВСУ показали разрушенный россиянами город
05:45  18 апреля
За неделю в Харькове родилось 55 малышей
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2025, 12:45

Защитники Сумщины разбомбили вражеские блиндажи и укрытия с россиянами: видео

18 апреля 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Сумском направлении воины 5-го пограничного отряда нанесли сокрушительные удары беспилотниками по позициям российских захватчиков

Видео уничтожения враждебных позиций обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что российские оккупанты понесли значительные потери.

"Результат работы говорит сам за себя: уничтожены вражеский квадроцикл, средства связи, блиндажи и места укрытия пехоты и операторов БПЛА оккупантов. Мы работаем, чтобы каждый шаг врага был последним!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники остановили штурм россиян в Сумской области, уничтожив технику и средства связи оккупантов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война пограничники оккупанты Сумская область потери россиян
Украинские бойцы уничтожили на Донетчине наземный вражеский беспилотник
17 апреля 2025, 11:15
Бригада "Месть" показала, как уничтожает логистику оккупантов на Харьковщине
17 апреля 2025, 07:05
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 98, трое – в критическом состоянии
18 апреля 2025, 12:48
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
18 апреля 2025, 12:38
В Луцке трое мужчин организовали подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина
18 апреля 2025, 11:59
Мира не достичь. Логика дальнейших действий Трампа
18 апреля 2025, 11:46
Украина получила более 100 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка
18 апреля 2025, 11:33
На Запорожье россияне атаковали КАБами и РСЗО прифронтовые села: ранен мужчина
18 апреля 2025, 11:30
Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве: появился полный текст
18 апреля 2025, 11:14
В Николаеве после атаки вражеского дрона вспыхнул масштабный пожар
18 апреля 2025, 10:49
Силы ПВО сбили три ракеты и 23 БпЛА, атаковавших Украину
18 апреля 2025, 10:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »