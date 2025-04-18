Защитники Сумщины разбомбили вражеские блиндажи и укрытия с россиянами: видео

фото: ГПСУ

Видео уничтожения враждебных позиций обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что российские оккупанты понесли значительные потери.

"Результат работы говорит сам за себя: уничтожены вражеский квадроцикл, средства связи, блиндажи и места укрытия пехоты и операторов БПЛА оккупантов. Мы работаем, чтобы каждый шаг врага был последним!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники остановили штурм россиян в Сумской области, уничтожив технику и средства связи оккупантов.