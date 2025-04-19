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19 квітня 2025, 12:35

Росіяни атакували Куп'янськ: є руйнування та постраждалі

19 квітня 2025, 12:35
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Фото: прокуратура
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У ОВА показали наслідки удару росіян по Куп'янську. Внаслідок атаки понад 10 житлових будинків пошкоджено

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

19 квітня, у період з 3:40 до 4:00, російська армія завдала ударів по Куп'янську. Внаслідок атаки ворога пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

Також повідомляється що постраждали чотири жінки та чоловік. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Запоріжжя Дронами. У ОВА повідомили, що внаслідок атаки сталась пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

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