Войска РФ накрыли огнем жилую инфраструктуру в Лимане: есть разрушения

фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Во вторник утром, 8 апреля, российские захватчики атаковали Лиман Краматорского района. Под вражеским огнем оказался жилищный сектор города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Донецкой области.

Из-за обстрелов окупантов в Лимане пострадала жилищная инфраструктура и гражданский автотранспорт. В результате удара повреждены четыре частных дома. Чрезвычайники органы оперативно ликвидировали пожар и последствия вражеской атаки.

"К счастью, погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 апреля россияне ударили по гражданской инфраструктуре Доброполья Покровского района. Из-за атаки в городе повреждена жилищная инфраструктура и гражданский автотранспорт.