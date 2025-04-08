Россияне атаковали село на Запорожье: разрушен дом, ранен мужчина
Сегодня днем российские войска обстреляли село Малиновка Пологовского района. В результате атаки пострадал местный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты атаковали прифронтовую общину из миномета.
"В результате минометного обстрела Малиновки разрушен дом, пострадал 60-летний мужчина. Ему оказана первая помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, в течение 7 апреля оккупанты нанесли 582 удара по семи населенным пунктам Запорожской области.
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