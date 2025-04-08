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08 апреля 2025, 15:56

Россияне атаковали село на Запорожье: разрушен дом, ранен мужчина

08 апреля 2025, 15:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня днем российские войска обстреляли село Малиновка Пологовского района. В результате атаки пострадал местный житель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, оккупанты атаковали прифронтовую общину из миномета.

"В результате минометного обстрела Малиновки разрушен дом, пострадал 60-летний мужчина. Ему оказана первая помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 7 апреля оккупанты нанесли 582 удара по семи населенным пунктам Запорожской области.

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война обстрелы оккупанты Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич пострадавший
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