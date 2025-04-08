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08 апреля 2025, 13:13

Оккупанты продолжают атаковать гражданских в Волчанске: ранен мужчина

08 апреля 2025, 13:13
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В городе Волчанск на Харьковщине войска РФ сбросили с дрона взрывчатку, пострадал 64-летний мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, россияне почти каждый день терроризируют гражданское население Волчанска.

Во вторник, 8 апреля, в результате сброса взрывчатки со вражеского дрона пострадал 64-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне. Он получил взрывную травму, обломочные ранения туловища, головы и ноги.

В ночь на 8 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

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Харьковская область Волчанск война взрывчатка российская армия атака гражданские
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