Оккупанты продолжают атаковать гражданских в Волчанске: ранен мужчина
В городе Волчанск на Харьковщине войска РФ сбросили с дрона взрывчатку, пострадал 64-летний мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, россияне почти каждый день терроризируют гражданское население Волчанска.
Во вторник, 8 апреля, в результате сброса взрывчатки со вражеского дрона пострадал 64-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне. Он получил взрывную травму, обломочные ранения туловища, головы и ноги.
В ночь на 8 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.