Обстрелы Сумской области не утихают – 18 атак за ночь и утро
Ночью и утром 8 апреля российская армия нанесла 18 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
Великописаревскую общину российские войска атаковали FPV-дроном и сбросили гранату ВОГ с беспилотника, в результате чего поврежден частный дом.
В Шалыгинской общине зафиксированы обстрелы артиллерией и сброс ВОГ с дронов.
По территории Краснопольской общины нанесены удары FPV-дронами, управляемыми авиабомбами, а также совершен минометный обстрел.
Юнаковская община подверглась артиллерийским обстрелам и нападениям с применением управляемых авиабомб.
На территорию Миропольской общны враг сбросил мину.
Напомним, в ночь на 8 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.