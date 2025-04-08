Силы ПВО сбили 9 российских беспилотников, еще 31 – локационно потерян
В ночь на 8 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 9 ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и севере страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.
Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска нанесли удары по трем районам Днепропетровской области. Повреждены админздания, предприятие и дома.