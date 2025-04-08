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08 апреля 2025, 08:31

Силы ПВО сбили 9 российских беспилотников, еще 31 – локационно потерян

08 апреля 2025, 08:31
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 8 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 9 ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и севере страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска нанесли удары по трем районам Днепропетровской области. Повреждены админздания, предприятие и дома.

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