Россияне ночью атаковали три района Днепропетровщины: повреждены админздания, предприятие и дома
В ночь на 8 апреля российские войска нанесли удары по трем районам Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Ночью враг атаковал Самаровский район БпЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили. Изувечены 6 многоквартирных домов и магазин", – говорится в сообщении.
По Никопольщине оккупанты били беспилотниками и тяжелой артиллерией. Попали по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому громадам.
Повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус.
Также российская армия атаковала Синельниковщину, а именно – Межевскую громаду. Там побиты два частных дома и хозяйственная постройка.
К счастью, повсюду – без погибших и пострадавших.
Чиновник отметил, что ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили над областью 8 БпЛА.
Напомним, в течение 7 апреля оккупанты нанесли почти 600 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших.