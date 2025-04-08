фото: ОВА

В ночь на 8 апреля российские войска нанесли удары по трем районам Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Ночью враг атаковал Самаровский район БпЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили. Изувечены 6 многоквартирных домов и магазин", – говорится в сообщении.

По Никопольщине оккупанты били беспилотниками и тяжелой артиллерией. Попали по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому громадам.

Повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус.

Также российская армия атаковала Синельниковщину, а именно – Межевскую громаду. Там побиты два частных дома и хозяйственная постройка.

К счастью, повсюду – без погибших и пострадавших.

Чиновник отметил, что ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили над областью 8 БпЛА.

Напомним, в течение 7 апреля оккупанты нанесли почти 600 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших.