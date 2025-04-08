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08 квітня 2025, 13:13

Окупанти продовжують атакувати цивільних у Вовчанську: поранено чоловіка

08 квітня 2025, 13:13
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У місті Вовчанськ на Харківщині війська РФ скинули з дрона вибухівку, постраждав 64-річний чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, росіяни майже щодня тероризують цивільне населення Вовчанська.

У вівторок, 8 квітня, внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрону постраждав 64-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до медичного закладу.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували з дрона літнього чоловіка у Херсоні. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, голови та ноги.

У ніч на 8 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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Харківська область Вовчанськ війна вибухівка російська армія атака цивільні
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