За сутки в Донецкой области - 2 погибших и 2 раненых из-за действий россиян

фото: Донецкая ОВА

За 7 апреля россияне убили двух жителей Донбасса и еще двоих ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, от атак россиян погибли жители Константиновки и Гришиного.

Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Филашкин отметил, что общее количество жертв в Донецкой области, которое в настоящее время составляет 3131 погибших и 6904 пострадавших, не учитывает данные по Мариуполю и Волноваху.

Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска нанесли удары по трем районам Днепропетровской области. Повреждены админздания, предприятие и дома.

Этой ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.