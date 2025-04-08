Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на мужчину в Херсоне
Во вторник, 8 апреля, около 06:30 россияне атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Из-за сброса взрывчатки 85-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения тела, головы и ноги.
Пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
Напомним, вечером 7 апреля россияне атаковали с дрона Днепровский район Херсона. Ранения получил 66-летний мужчина.
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