Фото: прокуратура

В Харькове разоблачили трех злоумышленников, обустроивших незаконное казино. Они также брали с клиентов "комиссию"

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове будут судить трех членов организованной группы, которые обустроили в городе незаконный покер-клуб. Как выяснили правоохранители, 33-летний безработный харьковчанин организовал функционирование покер-клуба без создания юридического лица, необходимых лицензий и соответственно без уплаты налогов.

35-летний знакомый и 38-летняя знакомая работали у него "администраторами". Казино злоумышленники обустроили в Основянском районе Харькова.

В игровой зал пускали только проверенных клиентов. Цена фишек в игре равнялась стоимости реальных денег. Известно, что администраторы также отчисляли из игроков комиссию в пользу покер-клуба с целью получения прибыли.

Напомним, ранее в Черкассах разоблачили злоумышленников, обустроивших виртуальный игорный бизнес.