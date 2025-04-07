Фото: прокуратура

У Харкові викрили трьох зловмисників, які облаштували незаконне казино. Вони також брали з клієнтів "комісію"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові судитимуть трьох членів організованої групи, які облаштували в місті незаконний покер-клуб. Як з'ясували правоохоронці, 33-річний безробітний харківʼянин організував функціонування покер-клубу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

35-річний знайомий та 38-річна знайома працювали в нього "адміністраторами". Казино зловмисники облаштували в Основ'янському районі Харкова.

До гральної зали пускали лише перевірених клієнтів. Ціна фішок у грі дорівнювала вартості реальних грошей. Відомо, що адміністратори також відраховували з гравців комісію на користь покер-клубу з метою отримання прибутку.

Нагадаємо, раніше в Черкасах викрили зловмисників, які облаштували віртуальний гральний бізнес.