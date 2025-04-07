Сумщина под огнем: за ночь и утро — 42 обстрела, 102 взрыва
Ночью и утром россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва
Об этом сообщили в Сумской военной администрации, передает RegioNews.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 7 общин.
Так, в Краснопольской общеине зафиксировано:
- минометные обстрелы (6 взрывов),
- сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва),
- удар FPV-дроном (1 взрыв),
- авиаудары КАБ (18 взрывов)
Повреждена 1 хозяйственная постройка.
Миропольская община: удар FPV-дроном (4 взрыва), авиаудары КАБ (2 взрыва).
Шалыгинская община: артиллерийские обстрелы (8 взрывов), РСЗО (12 взрывов), минометные удары (5 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
Белопольская община: три мины сброшены россиянами.
Свесская община: обстрелы РСЗО (10 взрывов).
Юнаковская община: артобстрелы (17 взрывов), авиаудар КАБ (3 взрыва).
Новослободская община: обстрелы РСЗО (10 взрывов).
Напомним, за прошедшие сутки российские войска а таковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали пять мирных жителей.