В Сумской области будут судить работника ГСЧС, который вместе с товарищем оправдывал российскую агрессию против Украины

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении сотрудника ГСЧС из Шостки и его знакомого. Мужчины распространяли через мессенджеры пророссийскую пропаганду и ждали прихода армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что у мужчин активная пророссийская позиция, которую тщательно скрывали. Но в закрытых чатах они писали о мечтах жить по российским законам и поддерживали российскую агрессию.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, пограничники показали, как уничтожают российских кафиров на Сумском направлении.