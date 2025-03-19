Украинские пограничники показали, как работают по врагу на Харьковщине

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"БТР, танки, позиции пилотов, ксп, пушки, все она найдет, и даже увидит штурм в "зародыше", – говорит оператор БПЛА "Лукас".

По словам пограничников, каждый вылет – это минус вражеский состав, окоп или бронетехника. Это сохранившиеся жизни наших защитников и еще один шаг к победе.

"Если тебе это нравится, если ты горишь этим, все у тебя получится, – отмечает "Лукас" и добавляет, – Сейчас война дронов идет. За "крыльями" – будущее".

Напомним, в Харьковской области россияне ударили по гражданскому авто, есть раненые.