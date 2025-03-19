Украинские пограничники показали, как работают по врагу на Харьковщине
Работа расчета БпЛА «Аист» бригады «Форпост» на Волчанском направлении продолжается
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"БТР, танки, позиции пилотов, ксп, пушки, все она найдет, и даже увидит штурм в "зародыше", – говорит оператор БПЛА "Лукас".
По словам пограничников, каждый вылет – это минус вражеский состав, окоп или бронетехника. Это сохранившиеся жизни наших защитников и еще один шаг к победе.
"Если тебе это нравится, если ты горишь этим, все у тебя получится, – отмечает "Лукас" и добавляет, – Сейчас война дронов идет. За "крыльями" – будущее".
Напомним, в Харьковской области россияне ударили по гражданскому авто, есть раненые.
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