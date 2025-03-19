Українські прикордонники показали, як працюють по ворогу на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"БТР, танки, позиції пілотів, ксп, пушки, все вона знайде, і навіть побачить штурм в "зародиші", - каже оператор БпЛА "Лукас".

За словами прикордонників, кожен виліт – це мінус ворожий склад, окоп чи бронетехніка. Це збережені життя наших захисників і ще один крок до перемоги.

"Якщо тобі це подобається, якщо ти гориш цим, все в тебе вийде, - зазначає "Лукас" та додає, - Зараз війна дронів йде. За "крилами" - майбутнє".

Нагадаємо, на Харківщині росіяни вдарили по цивільному авто, є поранені.