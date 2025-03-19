Українські прикордонники показали, як працюють по ворогу на Харківщині
Робота розрахунку БпЛА «Лелека» бригади «Форпост» на Вовчанському напрямку триває
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"БТР, танки, позиції пілотів, ксп, пушки, все вона знайде, і навіть побачить штурм в "зародиші", - каже оператор БпЛА "Лукас".
За словами прикордонників, кожен виліт – це мінус ворожий склад, окоп чи бронетехніка. Це збережені життя наших захисників і ще один крок до перемоги.
"Якщо тобі це подобається, якщо ти гориш цим, все в тебе вийде, - зазначає "Лукас" та додає, - Зараз війна дронів йде. За "крилами" - майбутнє".
Нагадаємо, на Харківщині росіяни вдарили по цивільному авто, є поранені.
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