Удар по предприятию в Харькове: количество пострадавших увеличилось

Иллюстративное фото: Нацполиция

Число раненых в результате утренней атаки на гражданское предприятие в Киевском районе Харькова увеличилось до восьми

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Количество пострадавших от утренних обстрелов города возросло до 8 человек", – говорится в сообщении.

По словам мэра, кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома пострадали другие гражданские объекты. Горели 10 гаражей и пять автомобилей. Чрезвычайники спасли шесть человек.

Напомним, утром 7 марта российские кафиры ударили по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова. Сообщалось о пяти пострадавших.