фото: полиция

Авария произошла 15 февраля на трассе "Чугуев – Милово" в Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время движения автомобиль SsangYong занесло и он столкнулся с легковушкой "ВАЗ 2101".

В результате столкновения 70-летний водитель "ВАЗа" получил травмы, от которых скончался в "скорой" по дороге в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 14 февраля на Черниговщине автомобиль влетел в отбойник. Погибла 14-летняя девочка.