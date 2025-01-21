Частину загиблих під час окупації Ізюма досі не ідентифікували

фото: Харківська ОВА

Тіла 22 людей, які були ексгумовані з масового поховання після звільнення від російських окупантів міста Ізюма на Харківщині, досі залишаються неідентифікованими. Восени 2022 року у лісі поблизу міста ексгумували понад 450 тіл

Про це повідомила пресслужба Ізюмської громади, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, невпізнані тіла були попередньо записані як "невідома жінка” або "невідомий чоловік”. Наголошується, що навіть сьогодні, через більш ніж два роки після ексгумації немає жодної інформації щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли допомогти у завершенні процесу ідентифікації.

"Через це завершити судово-медичні експертизи по цих особах поки неможливо", — йдеться у повідомленні.

У Ізюмській громаді нагадують, що загиблі були поховані у лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра в Ізюмі. Після звільнення міста від російських загарбників у вересні 2022 року, з лісу було ексгумовано понад 450 тіл.

Людей, які можуть надати будь-які відомості про загиблих, просять звертатися за телефоном: 050 915-67-06.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині після деокупації виявили 15 масових поховань.