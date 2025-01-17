За неделю в Харькове родилось 79 малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 79 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 9 по 15 января в областном центре Харьковской области появились на свет 79 малышей. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных — 42 мальчика и 37 девочек, в том числе три двойни — две девочки и по два мальчика.

"Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 7286 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн. Эту помощь могут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми.