06:55  17 січня
Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського
00:14  17 січня
"Краще здатися, ніж втопитися": на Закарпатті трьох чоловіків спіймали при спробі подолати Тису
00:41  17 січня
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
17 січня 2025, 17:45

За тиждень у Харкові народилося 79 малюків

17 січня 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

За минулий тиждень у Харкові народилося 79 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради

Так, із 9 по 15 січня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 79 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 42 хлопчики та 37 дівчаток, у тому числі три двійні — дві дівчинки та по два хлопчики.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 7286 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.

війна Харків діти немовля Харківська міська рада народжуваність
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
17 січня 2025, 00:41
На Полтавщині школи і садочки не працюватимуть 17 січня через загрозу обстрілу: що відомо
16 січня 2025, 16:12
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали вже 14 людей, з них — 4 дитини
17 січня 2025, 19:32
На Закарпатті викрили махінації з програмою "Доступні ліки"
17 січня 2025, 19:12
На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
17 січня 2025, 18:59
Змінилися правила в’їзду до Молдови: що потрібно знати
17 січня 2025, 18:00
У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару
17 січня 2025, 17:20
Нардепа з Хмельниччини підозрюють у масштабних розкраданнях в Укрзалізниці
17 січня 2025, 16:42
Через обстріли Херсонщини постраждали 4 мирних жителів
17 січня 2025, 16:16
За бізнес на джипах – у в'язницю: на Закарпатті бізнесмен отримає тюремний вирок
17 січня 2025, 15:49
Військовому з Одещини, який загинув у рукопашному бою з окупантом, присвоїли звання Героя України
17 січня 2025, 15:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »