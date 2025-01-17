За тиждень у Харкові народилося 79 малюків

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За минулий тиждень у Харкові народилося 79 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради

Так, із 9 по 15 січня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 79 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 42 хлопчики та 37 дівчаток, у тому числі три двійні — дві дівчинки та по два хлопчики.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 7286 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.