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16 января 2025, 16:04

15 лет за сотрудничество с РФ: в Сумской области осудили депутата-предателя

16 января 2025, 16:04
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фото иллюстративное: из открытых источников
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Эксдепутат Ахтырского районного совета получил 15 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает RegioNews .

Как информирует СБУ, бывший депутат райсовета Сумской области от запретной политической партии "Наш край" призвал граждан Украины сдаваться российским войскам во время боев за Сумы.

В СБУ отмечают, что после захвата города Тростянец Сумской области он поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В частности, предатель призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам и содействовать в наступлении врага на областной центр.

Кроме того, он помогал руководству оккупационных группировок России сориентироваться на местности и корректировал вражеские карты для планирования боевых операций.

Депутат также обеспечивал оккупантов пищевыми продуктами и лично способствовал в восстановлении энергоснабжения зданий, которые захватили россияне.

Но во время освобождения Тростянца бывший народный избранник "залег ко дну" на территории общины и таким образом надеялся избежать правосудия, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Депутата виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • часть 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За свои действия злоумышленник получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсоне задержали мужчину , который пошел на сотрудничество с врагом и передавал разведданные врагу для обстрелов города

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