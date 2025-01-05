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05 января 2025, 18:10

Россияне атаковали беспилотником поселок на Харьковщине: пострадали 3 человека

05 января 2025, 18:10
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В воскресенье ночью, 5 января, российские военные нанесли удар по поселку Краснокутск Богодуховского района. Из-за атаки БпЛА пострадали три человека

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 01:45 российские войска атаковали Краснокутск ударным дроном. Взрыв повредил четыре жилых дома.

"Две женщины в возрасте 59 и 77 лет и 33-летний мужчина подверглись острой реакции на стресс. Медики оказали пострадавшим помощь на месте", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи приступили к досудебному расследованию.

Напомним, днем 5 января оккупанты ударили по Харькову беспилотником типа "Молния". В результате "прилета" поврежден жилой дом.

Ранее сообщалось, что 4 января российские войска обстреляли поселок Кившаровка Купянского района. В результате обстрела погиб 74-летний житель Харьковщины.

РФ война прокуратура оккупанты Харьковская область БПЛА атака пострадавшие
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