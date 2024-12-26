На Харківщині посилять фортифікації двох міст: створюється кругова оборона

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На Харківщині нині ведуть роботи з будівництва фортифікаційних споруд, надаючи особливу увагу укріпленню оборонних позицій у районах Балаклії та Ізюма

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Ми зводимо лінії оборони за визначеними напрямками, а також працюємо над створенням кругової оборони для міст і селищ. Це масштабний обсяг роботи, тому в першу чергу обираються найбільш загрозливі та пріоритетні території. Наразі такими є Балаклія та Ізюм", - розповів Синєгубов.

Ці райони мають стратегічне значення. Тому їх укріплення є ключовим елементом безпеки регіону.

Зведення фортифікацій виконується за завданням військових і є частиною комплексного плану з оборони Харківської області.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити ще 6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у Харківській області.