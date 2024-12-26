фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российского удара дроном-камикадзе по рынку в Никополе возросло до восьми

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"По уточненным данным, пострадавших в Никополе 8. Из них семеро госпитализировали. Одна женщина – в критическом состоянии. Еще три человека – в тяжелом", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 декабря оккупанты ударили дроном по центральному рынку в Никополе. Ранее сообщалось о шести раненых.