Росіяни атакували дроном Куп’янськ: поранений чоловік
В середу, 4 грудня, російські військові атакували Куп'янськ на Харківщині
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Окупанти скинули з дрона боєприпас на цивільну людину. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення 65-річний чоловік, його госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 4 грудня росіяни атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав місцевий мешканець.
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