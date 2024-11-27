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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина, которая является матерью четырех мальчиков, 9 ноября оставила детей на своего 52-летнего отца, который длительное время болел, и на 16-летнего брата. В тот день женщина уехала по "собственным делам", однако так и не вернулась.

"В результате злостного невыполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставление их без всякого присмотра, легкомыслия и безразличия к их судьбе, наступили тяжелые последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме", – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ужасный пожар произошел утром 14 ноября: в поселке Песочин загорелся жилой дом. Во время тушения спасатели нашли тела пятерых погибших: четверо родных братьев от 4 до 9 лет и их 52-летний дедушка. В пожара выжил только 16-летний парень.

Предварительно, причина пожара связана с работой электрических обогревателей.