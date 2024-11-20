Разведчики показали, как ударили дронами по российским войскам
На одном из участков фронта украинские разведчики поразили беспилотниками пехоту, военное оборудование и транспорт россиян
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Очередная порция эффективных действий от операторов боевых дронов ГУР МО Украины - наши мастера fpv уничтожили несколько единиц российского оборудования для связи и наблюдения, транспортное средство оккупантов, а также применили дрон-камикадзе для подрыва минных заграждений врага", - говорится в сообщении.
Также на видео сняты эпизоды работы разведчиков с системой сбросов: боеприпасы летят прямо на головы оккупантам.
Напомним, ранее в ГУР показали, как пилоты FPV охотятся за российскими грузовиками, фургонами и мотоциклами.
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